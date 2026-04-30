Incendio sul monte Faeta il vento spinge le fiamme verso valle

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, un incendio si è sviluppato sul monte Faeta, causando preoccupazione nella regione. Le fiamme sono state spinte dal vento verso le aree a valle, rendendo difficile il lavoro delle squadre di soccorso e il controllo dell’incendio. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo con le risorse disponibili per cercare di circoscrivere il fronte di fuoco.

LUCCA – Incendio sul monte Faeta continua a mettere sotto pressione il sistema regionale antincendio, con una notte particolarmente complessa tra il 29 e il 30 aprile. Il rogo, divampato nel pomeriggio di martedì 28 aprile sul versante lucchese del monte, resta attivo e in evoluzione, alimentato dalle condizioni meteo avverse. Il forte vento ha modificato improvvisamente il comportamento delle fiamme. Le raffiche hanno infatti invertito la direzione del fronte, spingendolo a tornare indietro e ad allargarsi sui fianchi del rilievo. Una dinamica che ha costretto le squadre impegnate sul campo a continui spostamenti e a ridefinire le strategie di contenimento nel corso della notte.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incendio sul monte Faeta, il vento spinge le fiamme verso valle Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)LUCCA) – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca,... Incendio a Capannori: boschi in fiamme sul Monte Faeta. In azione anche 2 elicotteriCAPANNORI (LUCCA) – Dalle 15 di oggi, 28 aprile 2026, un incendio boschivo è in corso ai piedi del Monte Faeta, nel comune di Capannori (Lucca). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta in Toscana, proseguono da ieri operazioni spegnimento; Incendio sul Monte Faeta: in azione anche 2 elicotteri; Incendio sul Monte Faeta, in azione anche diverse squadre dell'Unione Comuni media Valle; Continua l’incendio sul Monte Faeta. Le preoccupazioni per il vento. Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, operazioni fortemente complicate dal vento di grecale che soffia su ... firenzepost.it Incendio da due giorni vicino a Lucca, grecale complica spegnimentoProseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato due giorni fa sul Monte Faeta, a Lucca. (ANSA) ... ansa.it Incendio in un garage, a fuoco due motociclette I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero negli appartamenti - facebook.com facebook Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia ift.tt/QKr9cmE x.com