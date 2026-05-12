Bolzano rogo in condominio | 83 evacuati e 7 feriti per il fumo

Un incendio si è sviluppato in un condominio di Bolzano, portando all'evacuazione di 83 persone e al ricovero di sette feriti per inalazione di fumo. Le fiamme hanno raggiunto il terzo piano, ma i dettagli su come si sia propagato non sono ancora chiari. Una persona è stata estratta dal sesto piano con l’autoscala dei vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti numerosi soccorritori e forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto il fuoco a raggiungere il terzo piano?. Chi è la persona salvata con l'autoscala dal sesto piano?. Perché i fumi hanno costretto i residenti a lasciare le case?. Quali danni ha subito l'isolamento termico della facciata del palazzo?.? In Breve 7 feriti trasportati in ospedale per lievi intossicazioni da fumo.. 30 soccorritori impegnati per due ore e mezza sul luogo.. Fiamme hanno danneggiato l'isolamento termico della facciata fino al terzo piano.. Una persona recuperata con autoscala dal sesto piano del palazzo.. Almeno 83 persone sono state evacuate dal loro appartamento a Bolzano dopo un incendio scoppiato al piano terra di un condominio tra via Milano e via Alessandria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, rogo in condominio: 83 evacuati e 7 feriti per il fumo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Breganzona, rogo in garage: 30 residenti evacuati per il fumo? Cosa sapere Incendio in un garage di via Camara a Breganzona questa mattina dopo fiamme su un'auto. Beinasco, rogo nel polo logistico: evacuati i residenti per il fumoUn violento incendio ha colpito la struttura della Speed Service nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, scatenando l’allarme nell’area... Si parla di: Incendio in un condominio a Bolzano: 83 evacuati e sette persone in ospedale; Dalmine, incendio in un condominio. Alte nuvole di fumo. Dieci persone fuori di casa. Incendio nelle cantine di un condominio a RencioL'allarme dopo la mezzanotte. Diversi inquilini sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco. Il fumo denso ha reso difficile individuare l'origine del rogo. Lievi difficoltà respiratorie per una ... rainews.it