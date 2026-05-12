Incendio nel campeggio | bungalow distrutto dalle fiamme salvate due persone dai vigili del fuoco

Da quicomo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato in un campeggio, distruggendo un bungalow e producendo un'intensa colonna di fumo nero visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere in salvo due persone. Le sirene e il rapido intervento hanno impedito che le fiamme si propagassero alle altre strutture della struttura ricettiva. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti gravi.

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Prima il fumo nero visibile a distanza, poi le sirene e la corsa dei vigili del fuoco per evitare che il rogo potesse estendersi alle altre strutture del campeggio. Attimi di forte tensione nella tarda mattinata di martedì 12 maggio a Oggiono nel Lecchese, dove un incendio ha devastato un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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