Incendio nel campeggio | bungalow distrutto dalle fiamme salvate due persone dai vigili del fuoco
Un incendio si è sviluppato in un campeggio, distruggendo un bungalow e producendo un'intensa colonna di fumo nero visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere in salvo due persone. Le sirene e il rapido intervento hanno impedito che le fiamme si propagassero alle altre strutture della struttura ricettiva. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti gravi.
Prima il fumo nero visibile a distanza, poi le sirene e la corsa dei vigili del fuoco per evitare che il rogo potesse estendersi alle altre strutture del campeggio. Attimi di forte tensione nella tarda mattinata di martedì 12 maggio a Oggiono nel Lecchese, dove un incendio ha devastato un.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Incendio devasta bungalow nel campeggio: in azione i vigili del fuocoIncendio devasta il bungalow di un campeggio a Oggiono, in azione i vigili del fuoco.
Incidente nel Cilento, auto precipita in un dirupo: salvate due persone dai vigili del fuocoPaura nel territorio comunale a Montecorice, in località Capitello, dove un’autovettura con a bordo due persone è precipitata in un dirupo.