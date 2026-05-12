Incendio nel campeggio | bungalow distrutto dalle fiamme salvate due persone dai vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato in un campeggio, distruggendo un bungalow e producendo un'intensa colonna di fumo nero visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere in salvo due persone. Le sirene e il rapido intervento hanno impedito che le fiamme si propagassero alle altre strutture della struttura ricettiva. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui