Incidente nel Cilento auto precipita in un dirupo | salvate due persone dai vigili del fuoco

Un incidente si è verificato nel Cilento, nel territorio di Montecorice, in località Capitello, dove un’auto con due persone a bordo è finita in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare i feriti. L’incidente ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, ma al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Paura nel territorio comunale a Montecorice, in località Capitello, dove un’autovettura con a bordo due persone è precipitata in un dirupo. L’incidente si è verificato nelle scorse ore in una zona particolarmente impervia, rendendo necessario l’intervento di più squadre di soccorso. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati(Adnkronos) – Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. Maltempo in Sardegna, 12 persone salvate dai vigili del fuoco a Ozieri(LaPresse) Continua a piovere in diverse zone della Sardegna, con i livelli dei fiumi in crescita che alimentano gli invasi artificiali e generano... Temi più discussi: Incidente tra auto lungo la Via del Mare: feriti in ospedale, traffico in tilt; Incidente tra due auto sulla via del Mare in Cilento: tre persone ferite in ospedale; EBOLI – Incidente sull’Autostrada del Mediterraneo: tre auto coinvolte, un veicolo si ribalta; Scontro tra auto sull'autostrada A2, donna ferita in ospedale a Salerno: incidente a San Mango. Montecorice, auto precipita a Punta Capitello: diverse persone coinvolteGrave incidente questa mattina, auto precipita giù dalla via del Mare. Due persone a bordo. Necessario l'intervento dell'elisoccorso ... infocilento.it Incidente nel Cilento, auto sfonda il guardrail e cade nel dirupo a Montecorice: morta coppia di 24 e 29 anniVolkswagen Polo sfonda il guardrail e precipita per 200 metri nel dirupo, morti Michele Pirozzi e Maria Magliocco ... fanpage.it Sulla #FiPiLi per incidente 5 km di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa #viabiliTOS x.com Prima della partita di sabato tra i granata e il Verona verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del bimbo morto in un incidente in moto con il padre - facebook.com facebook