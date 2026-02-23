Incendio in una nota ditta di trasporti | distrutto un autoarticolato

Un incendio ha coinvolto un autoarticolato a Santa Maria la Carità, causando la distruzione del veicolo. La causa sembra essere un problema tecnico che si è verificato durante il viaggio. La notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I residenti hanno assistito attoniti all’evento, che ha generato grande timore tra i passanti. Sul luogo sono ancora in corso le indagini per chiarire l’origine del rogo.

Paura nella serata di ieri per un incendio a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. I carabinieri di Sant'Antonio Abate sono intervenuti in tarda serata per un autoarticolato che stava andando in fiamme. Il rogo è stato registrato nel piazzale di una ditta di autotrasporti, in via Pioppelle 108. La motrice del mezzo pesante è andata completamente distrutta, danneggiato - invece - parte del rimorchio. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

