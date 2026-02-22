Provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi | pirata rintracciato a Pogliano Milanese

Un giovane ha provocato un incidente uscendo contromano da via Cesare Battisti e ha poi fuggito a piedi. La causa del suo gesto sembra essere stata la perdita di controllo del veicolo. La polizia ha rintracciato il sospetto a Pogliano Milanese, dopo aver individuato alcune tracce lasciate sulla strada. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla fuga improvvisa. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni del gesto.

Pogliano Milanese (Milano) 22 ottobre – Esce contromano da via Cesare Battist i, provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi. Ma non è andato molto lontano, i l pirata della strada è stato identificato, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso, dalla polizia locale del comando unico Nerviano-Pogliano milanese. Guidava con una patente revocata dal 2019 e ha cercato di depistare le indagini dicendo che alla guida ci sarebbe stato un ragazzino. Sei le persone coinvolte di cui due trasportate al pronto soccorso in codice verde. L’incidente e la fuga. È successo sabato sera a Pogliano milanese, intorno alle venti e trenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Caos a Francavilla sabato sera: automobilista sfreccia lungo viale Alcione, provoca un incidente e poi scappaSabato sera a Francavilla al Mare si è verificato un grave incidente stradale lungo viale Alcione, coinvolgendo tre vetture.

Provoca un tamponamento e scappa: identificato e denunciato il pirata della stradaNella giornata del 9 gennaio 2026, a Montevarchi (Arezzo), la polizia locale ha identificato e denunciato un conducente coinvolto in un tamponamento che, successivamente, si è dato alla fuga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente, denunciato; Non si ferma all'alt e provoca un incidente ad Alpignano, poi simula il furto dell'auto: scoperto e denunciato; Ubriaco e drogato provoca un incidente mortale, condanna definitiva a tre anni - AgrigentoNotizie; ALPIGNANO - Non si ferma all'alt, provoca un incidente, fugge e simula il furto dell'auto: denunciato dalla Polizia Locale.

Val Cavargna, provoca un incidente e scappa: i carabinieri lo rintracciano a casa ubriaco, denunciato e via la patenteE' un 30enne della zona, trovato in stato di ebbrezza dopo lo schianto. Era fuggito per evitare guai. Gli altri interventi della notte in provincia: auto ribaltate e ubriachi ... ciaocomo.it

Ubriaco con valori altissimi provoca un incidente in valle e scappa: le sanzioni sono pesantissimeFugge dopo aver provocato un incidente stradale, ma viene rapidamente identificato e denunciato dai Carabinieri di Menaggio. E’ accaduto nella notte del 21 febbraio 2026. L’episodio si è verificato in ... comozero.it

Sono il nuovo proprietario del Padellone a Pogliano Milanese! Via Europa 41, Pogliano Milanese 02 359 55 271 #padellonepoglianomilanese #ristorante #pizzeria #rho #poglianomilanese - facebook.com facebook