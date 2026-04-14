Impianto di compostaggio | nuovo bando cercasi gestore

L’amministrazione comunale ha pubblicato un nuovo bando per la gestione di un impianto di compostaggio, riproponendo l’iniziativa dopo il fallimento del progetto precedente. La ricerca di un gestore si inserisce in un piano volto a migliorare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti in discarica. La procedura di selezione rimane aperta, con scadenza prevista per le prossime settimane, e mira a individuare un operatore qualificato per avviare la gestione dell’impianto.

L’Amministrazione di Stefano Zanelli ci riprova, a un anno dal buco nell’acqua della prima procedura di project financing e soprattutto dalla crisi di Giunta che aveva visto la sospensione degli assessori civici Loredana Verzino e Andrea Arosio (che non ha partecipato alla votazione di questa delibera) per differenze di vedute in materia di rifiuti (l’uscita dalla società ZeroC). Nei giorni scorsi, il Comune ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per esplorare il mercato in merito a una eventuale riqualificazione e gestione dell’impianto di compostaggio. La struttura è stata gestita da Econord fino ad aprile 2024: lo scorso anno erano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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