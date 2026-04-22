Incendio di sterpaglie a Pontresina domato dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di lunedì, un incendio di sterpaglie si è sviluppato lungo Via da la Staziun, nella zona di Pontresina, in Engadina. Le fiamme si sono propagate rapidamente e sono state prontamente affrontate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per domare il fuoco. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio, senza segnalazioni di danni a persone o strutture nelle vicinanze.

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio di lunedì in Engadina, a Pontresina, lungo Via da la Staziun, poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a evitare la propagazione delle fiamme e a spegnere completamente il rogo, che aveva già.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Incendio nella notte nell'ex scuola sgomberata, domato dai vigili del fuocoLe fiamme avrebbero interessato alcuni materassi presenti nello stabile di via Villa. Incendio di sterpaglie tra Salerno e Pontecagnano, i vigili del fuoco rassicurano: "Rogo distante dai rifiuti abbandonati"“L'incendio di sterpaglie nella zona industriale di Salerno non è per nulla correlato all'intervento sui social dell'Onorevole Borrelli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Brucia sterpaglie e plastica nel suo terreno: 82enne rischia fino a 5 anni di carcere; Incendio di sterpaglie a Monastero Vasco, fiamme vicino a una legnaia; Incendio di sterpaglie tra Ariccia e Albano: traffico rallentato in via Rufelli; Incendio di sterpaglie a Rocca Santo Stefano, intervento rapido evita il peggio. Incendio di sterpaglie tra Ariccia e Albano: traffico rallentato in via RufelliMattinata complicata per la viabilità tra Ariccia e Albano, nel tratto compreso lungo via Rufelli, dove un incendio di sterpaglie ha causato disagi alla ... castellinotizie.it Incendio di sterpaglie a Monastero Vasco, fiamme vicino a una legnaiaIntervento dei vigili del fuoco di Mondovì nella zona del ristorante Giacobba: rogo di piccola entità, sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti ... targatocn.it Nel primo pomeriggio di oggi, 22 aprile, è divampato un incendio all'interno della pizzeria Mediterraneo, nel pieno centro di Pordenone. La situazione dopo l'intervento dei Vigili del fuoco: sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero agli impianti tecno - facebook.com facebook 22/4/26. Ancora un incendio di sterpaglie nella zona sud di Sottomarina: si è verificato in queste ore lungo una laterale di via p. Emilio Venturini all’altezza del ponte della ferrovia. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Chioggia.(video e foto di M. Fuol x.com