Venerdì 27 marzo, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella val Rendena, nel territorio di Sant’Antonio di Mavignola, per spegnere un incendio boschivo divampato nella località Milegna. L’intervento si è protratto nel pomeriggio, con le squadre impegnate a contenere le fiamme che avevano interessato il bosco della zona.

L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato attorno alle 17 e sul posto sono intervenuti i pompieri di Madonna di Campiglio, Bocenago, Carisolo, Giustino e Pinzolo che hanno domato le fiamme con il sussidio di autobotti, carrelli per incendi boschivi e attrezzature specifiche. Gli operatori del 112 hanno richiesto anche l’intervento dell’elicottero e del Corpo forestale della Provincia di Trento. A complicare la situazione, con ogni probabilità, è stata anche la presenza delle forti raffiche di vento che hanno alimentato le fiamme. Le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza dell’area sono durate all’incirca due ore. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - L’incendio divampa nel bosco: diverse squadre dei vigili del fuoco in azione

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