Maxi incendio nell'azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese | in azione oltre 60 vigili del fuoco

Ieri sera alle 21 si è verificato un maxi incendio presso un'azienda di smaltimento rifiuti a Bollate, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti oltre 60 vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme. L'incendio ha interessato una vasta area dell'impianto, causando ingenti danni e creando preoccupazione tra i residenti della zona. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell'incendio.

Un grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. A bruciare il materiale accumulato all'esterno in attesa di lavorazione dell'azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuocoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco. Incendio nel piazzale di un’azienda, 4 vigili del fuoco aggrediti durante l’intervento nel NapoletanoÈ accaduto nella serata di ieri a Santa Maria la Carità: i vigili del fuoco sono stati aggraditi durante l'intervento per spegnere un incendio in una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Maxi incendio nell'azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: attivi oltre 60 vigili del fuoco; Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada. Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. L'Arpa monitora l'ariaÈ stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it Incendio a Bollate, brucia il materiale accumulato fuori da un'azienda di smaltimento rifiuti: 60 pompieri in azioneLe fiamme alla Riam sono scoppiate intorno alle 21, e per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e provvedere alla bonifica dell'area ... milano.corriere.it Oggi pubblichiamo l'ultimo canto di quelli proposti nella Coroncina a San Sebastiano: T'ADORIAM OSTIA DIVINA. Famoso inno eucaristico composto a Malta nel 1913 dal sacerdote e poeta maltese Carmelo Psaila in occasione del XXIV Congresso Eucaristic - facebook.com facebook