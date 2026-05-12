Incendio da Tontarelli fiamme e fumo intorno all' azienda Vigili del fuoco sul posto

Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio nello stabilimento Tontarelli a Castelfidardo. Le fiamme e il fumo sono stati visibili intorno all’edificio, che ospita pannelli fotovoltaici sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e gestire la situazione. Al momento non sono stati riportati dettagli su eventuali danni o feriti.

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