Incendio da Tontarelli fiamme e fumo intorno all' azienda Vigili del fuoco sul posto
Nel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio nello stabilimento Tontarelli a Castelfidardo. Le fiamme e il fumo sono stati visibili intorno all’edificio, che ospita pannelli fotovoltaici sul tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e gestire la situazione. Al momento non sono stati riportati dettagli su eventuali danni o feriti.
CASTELFIDARDO - Incendio nel primo pomeriggio di oggi nello stabilimento Tontarelli che avrebbe interessato dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’azienda. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, con mezzi in arrivo sia dal distaccamento di Osimo che dal comando centrale di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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