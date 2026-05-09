Incendio tra Torino e Grugliasco | colonna di fumo visibile da distante sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco
Un vasto incendio si sta sviluppando tra Torino e Grugliasco, con una colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco. Le chiamate di emergenza sono arrivate dalla zona di strada del Barocchio, dove si stanno svolgendo le operazioni di spegnimento. La situazione attuale vede le autorità impegnate nel contenere le fiamme e gestire le conseguenze dell’incendio.
Un enorme incendio sta divampando a Torino, al confine con Grugliasco. Le segnalazioni arrivano da strada del Barocchio. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti e un carrofiamma più altri mezzi. Secondo le prime informazioni, starebbe andando a fuoco un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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