Incendio tra Torino e Grugliasco | colonna di fumo visibile da distante sul posto 11 squadre dei vigili del fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato tra Torino e Grugliasco, con una colonna di fumo nero visibile da lontano. Sul luogo sono intervenute undici squadre di vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Le prime segnalazioni sono arrivate dal viale Crea, dove si è registrato il principio di incendio. La situazione è ancora in fase di gestione e controllo.

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