Roma | 58enne senza fissa dimora trovata morta vicino a baracca in viale Palmiro Togliatti

Una donna di nazionalità bosniaca, di 58 anni, priva di fissa dimora e senza precedenti segnalazioni a suo carico, è stata trovata priva di vita nelle prime ore di questa mattina in viale Palmiro Togliatti, nelle immediate vicinanze dell'innesto dell'A24, a Roma. Il decesso è avvenuto nei pressi di una baracca, che la donna utilizzava come rifugio abituale. Dai primi accertamenti effettuati, le cause della morte sembrerebbero essere di natura naturale, probabilmente riconducibili a patologie pregresse di cui la donna era affetta. Intervento dei Carabinieri e allerta dei cittadini. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Sapienza, allertati da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112.

