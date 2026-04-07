Oleh Borys investito e ucciso su viale Palmiro Togliatti Cerchiamo testimoni

Un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto in viale Palmiro Togliatti, nella zona del Don Bosco. L'incidente è avvenuto il 23 ottobre intorno alle 21, all'altezza del civico 89. La vittima, di origini ucraine, è stata travolta mentre si trovava sulla strada. Le forze dell'ordine stanno cercando eventuali testimoni per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il tragico sinistro avvenuto lo scorso 23 ottobre. La vittima, di 19 anni, è deceduta il 3 aprile Oleh Borys, 19 anni, è morto dopo essere stato investito da un automobilista. Il ragazzo, ucraino, è stato travolto su viale Palmiro Togliatti lo scorso 23 ottobre intorno alle 21 all'altezza del civico 89, nella zona del Don Bosco. In gravi condizioni è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata e poi nella casa di cura Città di Roma, dove è deceduto il 3 aprile. I rilievi del tragico sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale. La vicenda della scomparsa di Oleh Borys è seguito dall'avvocato Paolo Patucchi. Il ragazzo, come riferito dal legale, si trovava a Roma dove doveva iniziare un percorso lavorativo e abitava nelle vicinanze del luogo dove è stato travolto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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