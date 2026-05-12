Incendio a Silvi in fiamme area verde in via Saline FOTO

Nella notte a Silvi, un incendio si è sviluppato in un’area verde di via Saline, con le fiamme che hanno bruciato la vegetazione. L’incendio è divampato improvvisamente verso mezzanotte e ha interessato una zona di spazi aperti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrate persone coinvolte o ferite.

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