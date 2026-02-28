Incendio ad Arco di Travertino | in fiamme l' ex punto verde qualità abbandonato dal 2014

Un incendio si è sviluppato in un'area verde di Arco di Travertino, un ex punto verde lasciato senza manutenzione dal 2014. Le fiamme sono divampate in un sito abbandonato da più di dieci anni, causando preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio ad Arco di Travertino. Le fiamme sono divampate in un'area verde abbandonata da oltre dieci anni. L'ex punto verde di qualità in via Rocca di Papa. Le fiamme hanno interessato una struttura sprigionando una colonna di fumo nero in cielo. I vigili del fuoco hanno poi spento il rogo e messo in sicurezza l'area cantierizzata. Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito mentre restano da accertare le cause. La chiusura dell’area verde di Arco di Travertino è legata alla gestione di un punto verde qualità. Il fallimentare programma, istituito dall’amministrazione Rutelli e implementato da quella di Veltroni e Alemanno, ha lasciato una pesante eredità anche all’ombra dell’acquedotto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Arco di Travertino, vigilia di Natale senz'acqua per un guasto: disagi per i residentiDalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, si moltiplicano le segnalazioni dei residenti rimasti senz'acqua proprio nel pieno della...

Sgomberato l'ex punto verde qualità occupato abusivamenteContinua a sprofondare nel degrado l'ex punto verde qualità di Villaggio Falcone, in via don Primo Mazzolari.

