Ancora un incendio fiamme in una casa mobile FOTO

Oggi intorno alle 14, i vigili del fuoco di Firenze-ovest sono intervenuti a Campi Bisenzio, in via Trento, per un incendio in una casa mobile. All’interno dell’abitazione si trovavano materiali di risulta, che sono stati coinvolti dalle fiamme. Non sono state riportate altre persone o danni a edifici vicini. La situazione è stata sotto controllo dai soccorritori presenti sul posto.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-ovest, sono intervenuti intorno alle 14 di oggi nel comune di Campi Bisenzio in via Trento, per un incendio all’interno di casa mobile contenente materiale di risulta.Sul posto inviata una squadra, un'autobotte, un carro aria. I.🔗 Leggi su Firenzetoday.it LA CASA PRENDE FUOCO E PER MIA MADRE UN UNICO PENSIERO #incendio#miamammaelepulizie#vigilidelfuoco Notizie correlate Scoppia un incendio in una casa di Mossale Superiore, 80enne esce da sola dalla casa in fiamme: gravemente ustionata al MaggioreNel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'abitazione di Mossale Superiore, frazione del comune... Incendio boschivo a San Zeno di Montagna: fiamme minacciano una casaNel pomeriggio di ieri, a San Zeno di Montagna, un incendio boschivo di vaste proporzioni ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ancora un incendio nella notte: le fiamme colpiscono un’auto nel basso Salento; Monte Faeta, incendio ancora attivo: in fiamme oltre 60 ettari; Ancora un'auto in fiamme dopo le manovre di sosta: il mezzo completamente distrutto dal fuoco; Incendio al parco della Caffarella, fiamme partite da un barbecue: decisivo l'intervento dei pompieri. Incendio su Monte Faeta, ‘ancora fiamme attive, si teme nuovo vento’(ANSA) – LUCCA, 02 MAG – Proseguono dalla notte le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Secondo la Regione Toscana è a ... espansionetv.it Furioso incendio a Lago di Resia: in fiamme una rimessa - FOTOVigili del fuoco in azione per contenere il rogo scoppiato nell’edificio a servizio di una struttura ricettiva ed evitare che si propaghi alle case vicine ... altoadige.it Furioso incendio a Lago di Resia: in fiamme un garage https://www.ladige.it/territori/alto-adige-s%C3%BCdtirol/2026/05/02/furioso-incendio-a-lago-di-resia-in-fiamme-un-garage-1.4354726 - facebook.com facebook Lavatrice industriale prende fuoco, incendio in un’azienda di Rodengo x.com