Incendi in Florida vasti roghi nelle Everglades | le immagini

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, due vasti incendi hanno interessato le Everglades nel sud della Florida, distruggendo migliaia di acri di area naturale. Le fiamme sono state segnalate nel territorio, e le autorità stanno intervenendo per contenere i roghi e valutare i danni. Le immagini diffuse mostrano ampie zone avvolte dal fumo e dalle fiamme. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause degli incendi o alle eventuali persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due incendi boschivi nel sud della Florida hanno bruciato migliaia di acri nelle Everglades nel fine settimana. Non sono stati segnalati feriti gravi o danni. Il più grande dei due incendi si è esteso a circa 5.600 acri (2.300 ettari) con un contenimento del 30% nell’area non edificata a sud-ovest di Fort Lauderdale, hanno affermato le autorità. La Guardia Nazionale assiste i vigili del fuoco statali e locali. Il mese scorso gli incendi hanno distrutto decine di case nella Georgia meridionale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

incendi in florida vasti roghi nelle everglades le immagini
© Lapresse.it - Incendi in Florida, vasti roghi nelle Everglades: le immagini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il video degli impianti petroliferi di Teheran a fuoco dopo gli attacchi Usa-Israele: i vasti incendi e le colonne di fumoStati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante attacchi notturni a Teheran e nei dintorni.

Mantova sotto i roghi: 14 interventi per gli incendi di piumini? Cosa scoprirai Come si propagano le fiamme tra i tappeti di piumini? Perché i piumini dei pioppi rendono i roghi così esplosivi? Chi sono i...

Argomenti più discussi: Incendi in Florida, vasti roghi nelle Everglades: le immagini; Vasti incendi in Florida: vigili del fuoco al lavoro per arginare le fiamme; Il muro di fuoco in Florida, vasto incendio boschivo nelle Everglades; Florida in fiamme, vasti incendi vicino alle Everglades: colonne di fumo e strade chiuse (VIDEO).

Incendi in Florida, vasti roghi nelle Everglades: le immagini(LaPresse) Due incendi boschivi nel sud della Florida hanno bruciato migliaia di acri nelle Everglades nel fine settimana. Non sono stati ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web