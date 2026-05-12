Nel fine settimana, due vasti incendi hanno interessato le Everglades nel sud della Florida, distruggendo migliaia di acri di area naturale. Le fiamme sono state segnalate nel territorio, e le autorità stanno intervenendo per contenere i roghi e valutare i danni. Le immagini diffuse mostrano ampie zone avvolte dal fumo e dalle fiamme. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle cause degli incendi o alle eventuali persone coinvolte.

Due incendi boschivi nel sud della Florida hanno bruciato migliaia di acri nelle Everglades nel fine settimana. Non sono stati segnalati feriti gravi o danni. Il più grande dei due incendi si è esteso a circa 5.600 acri (2.300 ettari) con un contenimento del 30% nell’area non edificata a sud-ovest di Fort Lauderdale, hanno affermato le autorità. La Guardia Nazionale assiste i vigili del fuoco statali e locali. Il mese scorso gli incendi hanno distrutto decine di case nella Georgia meridionale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Florida, vasti roghi nelle Everglades: le immagini

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