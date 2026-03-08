Il video degli impianti petroliferi di Teheran a fuoco dopo gli attacchi Usa-Israele | i vasti incendi e le colonne di fumo

Durante la notte, cinque impianti petroliferi di Teheran e zone limitrofe sono stati colpiti da attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Gli attacchi hanno provocato vasti incendi e colonne di fumo visibili dalla distanza, e un video mostra chiaramente gli impianti in fiamme. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli degli obiettivi o sui danni subiti.

Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante attacchi notturni a Teheran e nei dintorni. A riferirlo, in un primo momento, il ceo della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami, alla televisione di Stato. “Quattro depositi petroliferi e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha detto, i cinque impianti “sono stati danneggiati” ma “l’incendio è stato domato”. La capitale iraniana dall’alba è avvolta dal fumo. Secondo quanto riportato, quattro autisti di autocisterne sono rimasti uccisi. Gli attacchi hanno provocato colonne di fuoco, che appaiono nel video di AP come un bagliore nel cielo notturno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran.

