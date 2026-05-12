Inaugurata la nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra a Pioppo

Stamattina a Pioppo si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”. L’evento ha visto la partecipazione di insegnanti, studenti e genitori, che hanno assistito alla presentazione degli spazi rinnovati. La struttura è stata progettata per offrire un ambiente più ampio e funzionale, con nuovi servizi destinati a migliorare il servizio di refezione scolastica.

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Monreale (PA), 13 maggio 2026 – Si è svolta stamattina la cerimonia di inaugurazione della nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”. Il taglio del nastro, affidato al vicesindaco Riccardo Oddo e alla Dirigente Scolastica Patrizia Roccamatisi, ha consegnato ufficialmente agli alunni uno spazio moderno e colorato. La struttura è stata progettata non solo per il consumo dei pasti, ma come vero e proprio luogo di educazione alimentare e socialità, rispondendo a una necessità sentita dalle famiglie e permettendo un potenziamento dell’offerta formativa legata al tempo prolungato. All’incontro hanno preso parte le autorità civili e una rappresentanza di consiglieri, docenti e genitori.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Inaugurata la nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra” a Pioppo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crotone, inaugurata mensa scolastica Istituto Comprensivo di PapaniceI fondi PNRR impiegati dall’Amministrazione comunale anche per realizzare mense scolastiche in Istituti dove necessitava una migliore refezione nei... Dal Pnrr al territorio, una nuova mensa scolastica per l’istituto comprensivo “Benedetto Brin” di TerniNell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Istruzione e Ricerca”, nasce un nuovo spazio dedicato alla... Argomenti più discussi: Coreno Ausonio guarda al futuro: inaugurata la nuova mensa scolastica finanziata dal PNRR; Pnrr, inaugurata la sala mensa della scuola primaria A. Dasso; Cassino (FR) – Nuova mensa per la Enzo Mattei, al servizio di 260 bambini; Cassino, Lezione di Legalità alla 'Di Biasio': Gli alunni incontreranno il Procuratore Carlo Fucci. Inaugurati campi sportivi, area ludica e mensa dell'Istituto Comprensivo via Boccea 590Sono stati inaugurati i nuovi lavori di riqualificazione, esterni ed interni, dell’Istituto Comprensivo Via Boccea 590 - nel Municipio XIII ... iltempo.it