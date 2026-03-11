Crotone inaugurata mensa scolastica Istituto Comprensivo di Papanice

A Crotone è stata inaugurata la nuova mensa scolastica presso l'Istituto Comprensivo di Papanice. L’Amministrazione comunale ha utilizzato fondi del PNRR per realizzare questa struttura, con l’obiettivo di migliorare il servizio di refezione per gli studenti. La mensa è stata progettata per offrire un ambiente più adeguato alle esigenze degli alunni dell’istituto.

I fondi PNRR impiegati dall’Amministrazione comunale anche per realizzare mense scolastiche in Istituti dove necessitava una migliore refezione nei confronti degli studenti. Infatti, questa mattina (11-3-2026) è stata inaugurata questa mattina la nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di Papanice, un intervento realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finalizzato a migliorare i servizi scolastici e la qualità dell’offerta educativa per gli studenti del territorio. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore con delega al PNRR Luca Bossi, l’Ufficiale... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, inaugurata mensa scolastica Istituto Comprensivo di Papanice Articoli correlati Crotone inaugurata la mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto RosminiÈ stata inaugurata oggi (28-gennaio) alla presenza di autorità civili e militari, la mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini,... Leggi anche: Tagliato un istituto comprensivo a Forlì, Casara: "Non è una riduzione di scuole e dell'offerta scolastica"