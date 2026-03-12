Dal Pnrr al territorio una nuova mensa scolastica per l’istituto comprensivo Benedetto Brin di Terni

Una nuova mensa scolastica è stata inaugurata all’istituto comprensivo “Benedetto Brin” di Terni, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento, realizzato dall’azienda Tekno Opera, riguarda un’area dedicata alla comunità scolastica e rientra tra gli investimenti previsti nel settore dell’istruzione e della ricerca. L’opera si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento degli spazi scolastici della zona.

Nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Istruzione e Ricerca”, nasce un nuovo spazio dedicato alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Benedetto Brin: una moderna mensa realizzata da Tekno Opera. L’intervento rientra nel programma europeo Next Generation EU, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture scolastiche, migliorare la qualità dei servizi educativi e generare un impatto concreto e duraturo sui territori. Un’opera pubblica integrata: dalla progettazione alla realizzazione. Il progetto è stato sviluppato attraverso un processo costruttivo integrato che ha coinvolto tutte le... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Crotone, inaugurata mensa scolastica Istituto Comprensivo di PapaniceI fondi PNRR impiegati dall’Amministrazione comunale anche per realizzare mense scolastiche in Istituti dove necessitava una migliore refezione nei... Leggi anche: Tagliato un istituto comprensivo a Forlì, Casara: "Non è una riduzione di scuole e dell'offerta scolastica" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Pnrr Temi più discussi: A che punto sono gli investimenti del Pnrr per la cultura; Sapienza racconta il PNRR; Case di Comunità e il rischio flop a 6 mesi dal termine del Pnrr; La visita del ministro Foti: In arrivo nuovi fondi Pnrr. Edilizia pubblica, 220 alloggi riqualificati. Oltre 18 milioni dal Pnrr per 10 edifici, Mair: Dobbiamo puntare sempre più a ristrutturazioni efficientiBOLZANO. Ben 220 alloggi ristrutturati grazie ai fondi del Piano Nazionale Complementare (Pnc) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Dieci progetti di riqualificazione energetica con u ... ildolomiti.it Pnrr, il punto sui 60 cantieri gestiti dal Comune di Bergamo: già incassati 200 milioni. Gamec: A breve conferme sui fondiCome soggetto attuatore di 60 opere, il Comune di Bergamo si è trovato a gestire 416 milioni: dai fondi Pnrr ne devono arrivare ancora 58 ... bergamonews.it RIUNIONE IN PREFETTURA PER IL PNRR Questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Frosinone, si è riunita, presieduta dal Prefetto di Frosinone, la Cabina di coordinamento PNRR, istituita in attuazione delle linee guida adottate dalla Presidenza de facebook E allora perché avete tolto 150mila posti nido dal PNRR e abbassato l’offerta minima comunale dal 33% al 15% La determinazione delle donne è nel rivendicare infrastrutture sociali a sostegno, non nell’accettare gli ostacoli alla maternità che state aumenta x.com