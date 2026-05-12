Inaugura ' Il bosco interiore' mostra interattiva che nasce dall' arteterapia

Venerdì 22 maggio alle 18, nello Spazio Eventi di piazza Dante 39r, si inaugura 'Il Bosco Interiore', una mostra artistico-fotografica nata da un percorso di arteterapia. L'esposizione, accessibile al pubblico, rappresenta il risultato di un viaggio interiore e sarà aperta alla comunità. L'evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione dell'arte e del benessere attraverso l'espressione creativa.

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