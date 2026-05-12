Inaugura ' Il bosco interiore' mostra interattiva che nasce dall' arteterapia
Venerdì 22 maggio alle 18, nello Spazio Eventi di piazza Dante 39r, si inaugura 'Il Bosco Interiore', una mostra artistico-fotografica nata da un percorso di arteterapia. L'esposizione, accessibile al pubblico, rappresenta il risultato di un viaggio interiore e sarà aperta alla comunità. L'evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione dell'arte e del benessere attraverso l'espressione creativa.
Un percorso di arteterapia che si trasforma in un dono per la città. Venerdì 22 maggio alle ore 18, lo Spazio Eventi di piazza Dante 39r apre le porte a 'Il Bosco Interiore', una mostra artistico-fotografica che arriva da un viaggio interno e ora si apre alla comunità.Curata dall'arteterapeuta.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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