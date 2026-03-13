Bibbia Expò torna a Palermo | mostra interattiva nella Chiesa Cristiana Avventista

Dal 17 al 23 marzo, nella Chiesa Cristiana Avventista in via Gioacchino di Marzo 25D a Palermo si svolge Bibbia Expò, una mostra culturale e interattiva dedicata al mondo della Bibbia. L'evento comprende ricostruzioni, installazioni e attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo un'occasione per conoscere meglio i testi sacri attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Dal 17 al 23 marzo, nella Chiesa Avventista in via Gioacchino di Marzo 25D, Palermo ospita Bibbia Expò, una mostra culturale ed esperienziale che permette di avvicinarsi al mondo della Bibbia attraverso ricostruzioni, installazioni e attività interattive per tutte le età.Il percorso guidato conduce i visitatori tra ambientazioni ispirate al mondo antico, pannelli illustrati e tappe sensoriali che permettono di scoprire da vicino il contesto dei racconti biblici. Tra le esperienze proposte, sarà possibile annusare i profumi citati nei testi antichi, osservare pietre e minerali menzionati nella Bibbia e conoscere usi e simboli delle civiltà del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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