Il villaggio delle emozioni | mostra di Arteterapia a Sondalo
Dal 14 al 16 maggio a Sondalo si tiene la mostra “Il Viaggio delle Emozioni”, un’esposizione dedicata all’arteterapia. L’evento si svolge in concomitanza con lo “Spring Party”, promosso dall’APT di Sondalo, in collaborazione con la scuola primaria locale e il Consiglio Comunale dei Ragazzi. La mostra presenta opere realizzate attraverso tecniche artistiche che coinvolgono le emozioni, offrendo ai visitatori un percorso attraverso le creazioni degli artisti.
Dal 14 al 16 maggio Sondalo ospita la mostra “Il Viaggio delle Emozioni”, un’iniziativa che si inserisce e si collega con lo “Spring Party”, promossa da APT Sondalo in collaborazione con la Scuola primaria del paese e con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’esposizione raccoglie le opere.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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