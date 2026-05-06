Temporale si abbatte su Bergamo 5 voli dirottati tra Verona e Bologna

Un forte temporale ha colpito Bergamo e le zone vicine, causando disagi negli aeroporti di Orio al Serio. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, cinque voli sono stati dirottati tra gli aeroporti di Verona e Bologna. La perturbazione ha causato cancellazioni e ritardi, con i passeggeri che sono stati fatti riprogrammare o trasferire su altri mezzi di trasporto. Il maltempo ha interessato anche le aree circostanti, creando inconvenienti per chi viaggiava in quei momenti.

Orio al Serio. A causa del violento temporale che si è abbattuto su Bergamo e sull’hinterland nella prima serata di mercoledì 6 maggio, cinque voli in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati, quattro su Verona e uno sullo scalo di Bologna, a causa dell’impossibilità di atterrare in sicurezza. Gli aerei provenivano da Siviglia, Atene, Praga, Palermo e Oslo. Nel frattempo, gli atterraggi al Caravaggio sono ripresi e i voli dirottati stanno già rientrando all’aeroporto bergamasco. A causa delle condizioni meteo avverse e dell’effetto a catena provocato dallo stop durante la fase più intensa del temporale, i voli in partenza tra le 19 e le 20.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Nebbia in mattinata su Bari, disagi all'aeroporto: 4 voli dirottati su Brindisi

Nebbia a Cagliari: 7 voli Ryanair dirottati su AlgheroSette voli della compagnia Ryanair sono stati deviati verso l’aeroporto di Alghero nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, a causa di una...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ma sulla Paladina-Sedrina l’ANAS non può sfilarsi; Noale sotto mezzo metro di pioggia il Comune: non uscite di casa; Urbanistica, Christian Malangone si oppone ai magistrati: ricorso contro l’estrazione del 98% dell’archivio nel telefono; Palazzo Fienga abbattuto: quegli articoli sul Mattino di 44 anni fa e i tanti nodi che hanno frenato la svolta.

Temporale si abbatte su Bergamo, 5 voli dirottati tra Verona e BolognaOrio al Serio. A causa del violento temporale che si è abbattuto su Bergamo e sull’hinterland nella prima serata di mercoledì 6 maggio, cinque voli in arrivo all’aeroporto di Orio al Serio sono stati ... bergamonews.it

Meteo: Maltempo in Sardegna, temporali e grandine si abbattono su Ozieri. Il VideoSASSARI - Fortissimi temporali si sono abbattuti su diverse zone della provincia di Sassari nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 Aprile. Piogge a catinelle, temporali e pure la grandine che hanno caus ... ilmeteo.it

Temporale su Venezia ed ecco che per la prima volta arriva a Bologna un ombrellone estivo (un A320 bianco-giallo) di Condor! - facebook.com facebook