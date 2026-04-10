Molesta turista tedesca con bimbo sul bus a Napoli poi colpisce i vigili | 4 agenti feriti in ospedale
Un uomo alto due metri ha molestato una turista tedesca con un bambino a bordo del bus 182 a Napoli. Dopo aver disturbato la donna, ha aggredito quattro agenti della Polizia Locale intervenuti per fermarlo, ferendoli. Tutti e quattro sono stati portati in ospedale per le cure. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo e il trasporto dei feriti in pronto soccorso.
Uomo di 2 metri d'altezza molesta turista con bimbo sul bus 182 a Napoli, poi aggredisce gli agenti della Polizia Locale ferendone 4. Bloccato e portato in caserma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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