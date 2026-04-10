Molesta turista tedesca con bimbo sul bus a Napoli poi colpisce i vigili | 4 agenti feriti in ospedale

Un uomo alto due metri ha molestato una turista tedesca con un bambino a bordo del bus 182 a Napoli. Dopo aver disturbato la donna, ha aggredito quattro agenti della Polizia Locale intervenuti per fermarlo, ferendoli. Tutti e quattro sono stati portati in ospedale per le cure. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo e il trasporto dei feriti in pronto soccorso.