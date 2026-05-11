Torino simula una rapina con accoltellamento per tenersi l' incasso | corriere denunciato
A Torino, un corriere è stato denunciato dopo aver simulato una rapina con un accoltellamento per appropriarsi dell'incasso. Le autorità hanno ricostruito l'episodio grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza, che hanno rivelato la falsità dell'aggressione. L'uomo aveva presentato denuncia, ma gli investigatori hanno accertato la simulazione, portando alla sua denuncia per reato di falsa testimonianza.
Avrebbe simulato una rapina (con accoltellamento) per tenersi l'incasso della giornata. Con questa accusa un corriere di 52 anni di Chivasso (Torino), è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato è di 1.680 euro.,, Il 13 marzo 2026, l'uomo - un corriere di una società di trasporti e logistica - ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in via Udine a Volpiano, mentre era intento a effettuare delle consegne. Ai militari dell'Arma ha raccontato di essere stato affrontato da un individuo a volto coperto che, dopo averlo colpito con un'arma da taglio all'addome, si era impossessato del borsello contenente il denaro, pari a 1.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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