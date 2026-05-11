Torino simula una rapina con accoltellamento per tenersi l' incasso | corriere denunciato

A Torino, un corriere è stato denunciato dopo aver simulato una rapina con un accoltellamento per appropriarsi dell'incasso. Le autorità hanno ricostruito l'episodio grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza, che hanno rivelato la falsità dell'aggressione. L'uomo aveva presentato denuncia, ma gli investigatori hanno accertato la simulazione, portando alla sua denuncia per reato di falsa testimonianza.

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