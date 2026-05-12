In Olanda, sono state adottate procedure errate dopo la scoperta di un caso positivo di hantavirus a bordo di una nave da crociera. Al momento, dodici persone sono in quarantena a causa di questa emergenza sanitaria. La nave MV Hondius si sta dirigendo verso i Paesi Bassi, dove si trovano i contatti stretti del focolaio. La situazione ha portato a interventi di sanificazione e a controlli sanitari nelle strutture coinvolte.

È in viaggio verso i Paesi Bassi la nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale e’ stato individuato un focolaio di hantavirus. Dopo aver agevolato lo sbarco degli ultimi passeggeri a bordo, la nave ha lasciato ieri dopo le 19 il porto di Granadilla de Abona, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie. “Si prevede che la MV Hondius impieghera’ sei giorni per salpare fino a Rotterdam”, ha dichiarato la compagnia armatrice Oceanwide Expeditions in un comunicato, aggiungendo che una data di arrivo possibile sia quella della sera di domenica 17 maggio. A bordo sono rimasti 25 membri dell’equipaggio e due componenti del personale medico. La nave trasporta anche il corpo di un passeggero tedesco deceduto durante la crociera.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Olanda hanno sbagliato le procedure con un positivo di Hantavirus, 12 sono in quarantena

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