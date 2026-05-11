Un cittadino statunitense rimpatriato dalla nave da crociera colpita dall’Hantavirus è risultato positivo al test, anche se non presenta sintomi. La persona è stata posta in quarantena. In totale, tra i 17 americani tornati a casa, uno ha dato esito positivo per il virus. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sui provvedimenti adottati è stato comunicato.

Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'Hantavirus è risultato positivo al test ma è asintomatico. Lo riportano funzionari statunitensi. L'aereo che trasporta gli americani dovrebbe arrivare a Omaha, nel Nebraska. Saranno prima portati al Centro medico dell'Università del Nebraska, che dispone di una struttura di quarantena finanziata dal governo federale per valutare se siano stati a stretto contatto con persone sintomatiche e per determinare il loro livello di rischio di diffusione del virus. La facoltà di medicina dispone anche di un'unità speciale per il trattamento di persone affette da malattie altamente infettive, utilizzata all'inizio della pandemia per i pazienti Covid-19 e in precedenza per i pazienti affetti da Ebola.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hantavirus, cittadino statunitense positivo. Scatta la quarantena

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