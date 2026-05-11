Hantavirus positivo un cittadino americano Quarantena cosa farà Trump?

Un cittadino americano è risultato positivo al virus Hantavirus. Le autorità hanno disposto la quarantena e stanno monitorando la situazione. Nel frattempo, si attendono eventuali decisioni delle autorità sanitarie e politiche riguardo alle misure da adottare. La notizia si inserisce in un quadro di controlli sanitari più stringenti per prevenire la diffusione del virus. La nave da crociera MV Hondius ha sbarcato ieri 94 passeggeri in un porto italiano.

Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati con voli speciali verso i rispettivi Paesi, mentre altre 24 persone lasceranno l'imbarcazione nella giornata di oggi, completando di fatto l'evacuazione dei passeggeri dopo il focolaio di hantavirus che ha causato tre morti. https:www.quotidiano.netvideoesterihantavirus-lo-sbarco-dei-passeggeri-dalla-nave-hondius-vqckbct8 Intanto uno dei cittadini americani sbarcati a Tenerife e in fase di rimpatrio negli Usa è risultato positivo al virus e ci si chiede cosa deciderà di fare Donald Trump che negli scorsi giorni si era detto orientato a non attuare la quarantena per gli stratunitensi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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