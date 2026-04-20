È stata annunciata improvvisamente la morte di Giulia Coloru, suscitando grande dolore tra i residenti di Sarzana e nella provincia spezzina. La notizia ha causato emozioni intense tra coloro che avevano conosciuto e incontrato la donna nel corso degli anni. La comunità si è raccolta nel ricordo di una persona molto conosciuta e apprezzata, lasciando un vuoto evidente tra amici e conoscenti.

La notizia della scomparsa di Giulia Coloru ha squarciato la serenità della comunità di Sarzana e dell’intera provincia spezzina, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che avevano avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. A soli 38 anni, un’età in cui i progetti di vita dovrebbero essere in piena fioritura, l’imprenditrice si è spenta a causa di una malattia fulminante che non le ha lasciato scampo, consumando la sua esistenza nel giro di appena trenta giorni. La tragedia appare ancora più straziante se si pensa che Giulia era diventata madre da soli cinque mesi, un dettaglio che rende il distacco ancora più crudele e difficile da accettare per i familiari e per i numerosi amici che oggi la piangono senza riuscire a trovare un senso a quanto accaduto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morta Giulia Coloru, l’annuncio improvviso: tutti in lacrime

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