In centro Monza arriva un mega e coloratissimo giardino di fiori con party ed eventi esclusivi

Nel cuore di Monza è stato inaugurato un grande giardino di fiori, caratterizzato da colori vivaci e un’atmosfera festosa. L’installazione si sviluppa all’interno della zona centrale e prevede diverse iniziative, tra eventi e party esclusivi, che coinvolgono i visitatori in un’esperienza immersiva tra piante e composizioni floreali. La struttura mira a offrire uno spazio di svago e divertimento senza allontanarsi dal centro cittadino.

Sarà come camminare in mega e coloratissimo giardino, pieno di poesia e magia, senza sportarsi dal centro città. Sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza Trento e Trieste e in piazza Roma torna infatti Monza in Fiore, l'evento organizzato da Raffaella Martinetti di Monza Reale e Marta Ferrari.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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