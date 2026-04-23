Durante la settimana del design a Milano vengono allestite installazioni, pop-up e eventi sparsi in tutta la città. Una guida aiuta a orientarsi tra gli oggetti più esclusivi distribuiti durante il Fuorisalone, offrendo indicazioni pratiche per non perdere le occasioni più interessanti. Girare tra le diverse location può diventare un’esperienza stimolante e divertente, anche per chi non è particolarmente appassionato di arredamento.

G irare per la città durante la Milano Design Week è un pò un’avventura, stimolante e divertente, anche per color che non sono super appassionati di arredamento. Tra installazioni, eventi e pop-up sparsi per la città, ogni angolo nasconde qualcosa da scoprire. Ma soprattutto, una volta usciti, non si torna mai a casa a mani vuote. Per gli amanti dei gadget la Design Week è un vero e proprio parco divertimenti. Eccone quindi alcuni: i più curiosi ed esclusivi distribuiti in giro per Milano. Libri design e architettura 2026. guarda le foto Miu Miu Literary Club: libri e cultura come “souvenir”. Il progetto di Miu Miu firmato da Miuccia Prada porta a l Circolo Filologico Milanese un format dedicato alla letteratura e al pensiero contemporaneo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra installazioni, pop-up ed eventi, una guida per non perdere gli oggetti più esclusivi distribuiti durante il Fuorisalone

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