A Monza arriva la mega nuova stazione dei treni ma i monzesi non ci guadagnano nulla

A Monza è in fase di completamento una nuova stazione dei treni di grandi dimensioni, realizzata grazie a un finanziamento di 8,5 milioni di euro provenienti dai fondi europei PR FESR 21-27 destinati alla mobilità urbana. La costruzione della struttura rappresenta un intervento pubblico volto a migliorare il servizio ferroviario, anche se non sono previsti benefici diretti per i cittadini monzesi.

La realizzazione sarà possibile anche grazie a quegli 8,5 milioni di euro che il Comune si è aggiudicato e che sono fondi europei PR FESR 21-27 in materia di mobilità urbana. E Monza potrà così vantare una nuova stazione ferroviaria, pensata per la Monza del domani, con un ruolo importante nei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Degrado in stazione, otto comitati rilanciano: "Noi ci siamo, ma si continua a non fare nulla""Un comitato ha ceduto per sfinimento ma il quartiere è densamente popolato ed i residenti sono tutt’altro che rassegnati".