Il Master in Comunicazione della Cattolica ha avviato un progetto con la multinazionale specializzata in climatizzazione, focalizzato su strategie di marketing e sulla transizione energetica. La collaborazione mira a sviluppare competenze pratiche per affrontare le sfide del settore energetico, coinvolgendo studenti in attività legate alle esigenze delle aziende e alle tendenze del mercato. Questo tipo di iniziative rappresenta un esempio di connessione tra formazione accademica e applicazioni professionali concrete.

Si parla spesso di distacco tra scuola e mondo del lavoro. Fa sicuramente eccezione il Master in Comunicazione e marketing dell’Università Cattolica del Sacro Cuore cui l’azienda Daikin ha affidato un ‘project work’, un piano di comunicazione digitale legato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione sostenibile. Gli studenti hanno potuto così entrare in contatto con uno dei marchi più noti sul mercato dell’ Hvac (acronimo di Heating, Ventilation and Air Conditioning, ovvero dei condizionatori per aria fredda, calore e ventilazione), studiare uno dei prodotti d’avanguardia che, nelle abitazioni, integra gli impianti esistenti con quelli più innovativi sul mercato, con l’effetto di ottenere un risparmio energetico, contro costi e sprechi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Master in Comunicazione della Cattolica, progetto con Daikin su marketing e transizione energetica

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