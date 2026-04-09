Munizioni da guerra e droga pronta per lo spaccio in casa e in auto | arrestato giovane di Montesilvano

Un giovane di Montesilvano è stato arrestato dopo una perquisizione effettuata dai carabinieri. Durante l’operazione, sono stati trovati in casa e in auto munizioni da guerra e droga pronta per lo spaccio. Le forze dell’ordine avevano sospetti riguardo a un’attività di vendita di sostanze stupefacenti e hanno deciso di intervenire per verifiche più approfondite. L’arresto segue un’indagine in corso sulla possibile presenza di illeciti legati alla criminalità locale.

Sospettavano che potesse aver avviato un’attività di spaccio e per questo i carabinieri di Montesilvano hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’abitazione e dell’auto del giovane attenzionato. In suo possesso avrebbero trovato non solo hashish e marijuana per un totale di 40 grammi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Droga "confezionata" in casa pronta per lo spaccio: arrestato 32enneRinvenuti, nell'appartamento del pusher, circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione I... Droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato 32enne tra Nesima e MisterbiancoI carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 32enne residente a Misterbianco ma domiciliato di fatto a Catania, con l’accusa di... Temi più discussi: Guerra in Iran, Stati Uniti e Israele attaccano un deposito di munizioni a Isfahan: Trump posta il video dell'esplosione su Truth; Mattino Cinque: Gli Usa colpiscono deposito munizioni in Iran Video; AVEVA IN CASA DROGA E MUNIZIONI DA GUERRA: AI DOMICILIARI UN GIOVANE DI MONTESILVANO; Hashish, marjuana e munizioni da guerra: arrestato un giovane, è ora ai domiciliari. Minacce ad un meccanico e munizioni da guerra in casa. I carabinieri arrestano un 49enneUn banale diverbio per un lavoro meccanico non gradito si è trasformato in un pomeriggio di follia a Terracina, culminato con un arresto e due denunce. Protagonisti della vicenda una donna di 32 anni ... rainews.it Munizioni, guerra e la notizia fantasmaUn cittadino italiano coinvolto in esportazione illegale tramite triangolazione nello scenario della guerra di aggressione contro l’Ucraina.Un cittadino italiano coinvolto in esportazione illegale tra ... salto.bz Dal centrodestra emendamento restrittivo sulle munizioni in piombo nelle zone umide. #cacciamagazine - facebook.com facebook