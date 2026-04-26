In casa aveva hashish un taser e un foglietto con nomi e cifre | arrestato giovane a Falsomiele
Un giovane è stato arrestato a Falsomiele con diverse sostanze e oggetti. Nelle sue abitazioni e in alcuni magazzini sono stati trovati hashish e marijuana, insieme a un taser e a un foglietto con nomi e cifre. Le autorità stanno attualmente indagando sul contenuto di quest’ultimo documento. L’arresto è stato effettuato durante una operazione di polizia nella zona.
Tra due abitazioni e alcuni magazzini nascondeva hashish, marijuana, un taser e un "pizzino" con una serie di nomi e cifre su cui sono in corso le indagini. I carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, insieme alle unità del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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