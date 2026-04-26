In casa aveva hashish un taser e un foglietto con nomi e cifre | arrestato giovane a Falsomiele

Un giovane è stato arrestato a Falsomiele con diverse sostanze e oggetti. Nelle sue abitazioni e in alcuni magazzini sono stati trovati hashish e marijuana, insieme a un taser e a un foglietto con nomi e cifre. Le autorità stanno attualmente indagando sul contenuto di quest’ultimo documento. L’arresto è stato effettuato durante una operazione di polizia nella zona.