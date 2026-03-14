Nella notte di San Giuseppe a Riccione, sulla spiaggia libera davanti al piazzale San Martino, si accenderà il grande falò della Fugaracia. Durante l’evento, verranno distribuiti tre euro ai bambini malati. La manifestazione si svolge tradizionalmente in questa località e coinvolge la comunità locale e i partecipanti che assistono alla cerimonia.

La vigilia di San Giuseppe vedrà accendersi il grande falò della Fugaracia a Riccione, sulla spiaggia libera davanti al piazzale San Martino. L’evento segna l’addio all’inverno e l’arrivo della primavera con una serata che unisce tradizione, intrattenimento e solidarietà. L’accensione è fissata per le 20:00, dopo i saluti istituzionali previsti alle stesse ore, mentre l’appuntamento inizia ufficialmente alle 18:00. Il fuoco non sarà solo un simbolo di rinascita stagionale, ma diventerà il centro di un gesto concreto a favore dei piccoli pazienti oncologici. Il rito del fuoco come motore sociale. La Fugaracia non è semplicemente un evento ricreativo, ma un momento di aggregazione dove la comunità si riunisce per celebrare il passaggio delle stagioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fugaracia: il falò che dona 3 euro ai bambini malati

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