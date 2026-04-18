Domenica 19 aprile 2026, dalle 11:00 alle 13:00, si terrà l’inaugurazione del Deposito dei Sorrisi in via Armando Diaz 27 a Mugnano. Si tratta di un progetto dedicato ai bambini ricoverati in ospedale, con l’obiettivo di donare giocattoli e portare un sorriso durante il periodo di degenza. L’evento prevede l’accoglienza dei partecipanti e la consegna dei primi doni.

Domenica 19 aprile 2026, dalle 11:00 alle 13:00, in via Armando Diaz 27 a Mugnano, si terrà l’inaugurazione del Deposito dei Sorrisi, un’iniziativa solidale dedicata ai bambini ricoverati in ospedale. L’evento nasce con l’obiettivo di raccogliere giocattoli nuovi che verranno donati ai piccoli pazienti, trasformandosi in momenti di gioia e conforto. Chiunque può partecipare e diventare simbolicamente un “supereroe”, contribuendo con un gesto semplice ma significativo. Durante la mattinata sarà possibile incontrare i supereroi, scattare foto e vivere un’esperienza coinvolgente pensata per famiglie e bambini. Ogni giocattolo raccolto sarà consegnato direttamente in ospedale, portando sorrisi a chi ne ha più bisogno.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inaugurazione Deposito dei Sorrisi a Mugnano: dona un giocattolo e regala felicità ai bambini

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