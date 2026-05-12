Milinkovic Savic si distingue per il suo stile di gioco che include urla e tatuaggi sul collo. Durante le partite di Coppa Italia, ha calciato con forza contro Caprile e Butez, rischiando di ferirli. Ha anche parato rigori importanti, contribuendo alle prestazioni della squadra. Questi episodi mostrano un atteggiamento deciso e una presenza fisica che lo rendono riconoscibile tra i portieri.

Okay d’accordo: urla, ha i tatuaggi sul collo e ha rischiato di mandare all’ospedale sia Caprile del Cagliari sia Butez del Como con un calcio di rigore rispettivamente agli ottavi e ai quarti di Coppa Italia. Bene. Poi c’è altro che possa giustificare i 22 milioni di euro sborsati a un Cairo che quando vede il Napoli trasforma i suoi occhi nell’effigie del denaro come nei cartoni animati? A noi pare di no, perché la respinta sul cross di Miranda che è sceso dolce dolce verso Rowe completamente libero, impone una riflessione bella grossa. Meret, portiere della metà degli scudetti del Napoli ed eroe di una Coppa Italia nell’ormai sbiadito 2020, è stato preso di mira da una parte consistente del tifo napoletano per molto meno ed è oggi, per non si sa quale ragione, ai margini del progetto Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In base a quale criterio Milinkovic Savic è un portiere forte?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Buon compleanno Cesare Protettì, Sergej Milinkovic Savic, Mal, Giulio Anselmi, Joanne Woodward, Ralph Nader, Pascale Petit, Silvana Giacobini, Claudio Descalzi, Raffaele Volpi, Maria Tindara Gullo, Andrea...

Milan, sogno Milinkovic-Savic: scenario concreto o suggestione?Il Milan esplora un profilo di grande rilievo per rafforzare il centrocampo, cercando di coniugare peso specifico e continuità internazionale.

Argomenti più discussi: La spaccata di Vanja Milinkovic-Savic; Milinkovic Savic e un ritorno con la maglia della Lazio; Milinkovic-Savic scherza con Alessandro Buongiorno dopo Como-Napoli: Mike Tyson chi?; FOTO – Milinkovic-Savic prende in giro Buongiorno: Mike Tyson chi?.

Notas de #NapoliBologna 2-3: Milinkovic-Savic 3 Di Lorenzo 6 Rrahmani 5 Buongiorno 5,5 Gutiérrez 4,5 Lobotka 5,5 McTominay 5 Politano 2 Alisson Santos 6 Giovane 5 Hojlund 4 Gilmour 5,5 Elmas 5,5 Spinazzola 5,5 Mazzocchi 0 Conte 0 ?? @serie # x.com

Nota come stiamo rovinando il calcio ma appariamo solo una volta in fondo a questa lista reddit

Quando Milinkovic-Savic torna in Serie A: la scelta è stata fattaA volte ritornano, vero Sergej Milinkovic-Savic? Diciamolo tranquillamente, a uno come lui l’Arabia sta più che stretta. Certo, è andato lì nel 2023 mica perché affascinato dal progetto dell’Al-Hilal, ... calciomercato.it