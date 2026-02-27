Buon compleanno Cesare Protettì Sergej Milinkovic Savic

Oggi si celebra il compleanno di numerose personalità provenienti da ambiti diversi, tra cui sport, politica, musica e cultura. È un'occasione per ricordare figure che hanno segnato il loro settore e continuano a essere al centro dell'attenzione. Le celebrazioni si susseguono senza distinzione di nazionalità o percorso, evidenziando l'ampiezza delle carriere e delle storie di vita coinvolte. La giornata si apre con un omaggio a queste personalità, tutte protagoniste di percorsi unici.

, Mal, Giulio Anselmi, Joanne Woodward, Ralph Nader, Pascale Petit, Silvana Giacobini, Claudio Descalzi, Raffaele Volpi, Maria Tindara Gullo, Andrea Pellizzari, Matilde Brandi, Chelsea Clinton, Mirella Liuzzi.. Oggi 27 febbraio compiono gli anni: Cesare Protettì, giornalista, saggista, docente; Joanne Woodward, attrice; Ralph Nader, avvocato, attivista, politico; Sergio Notarnicola, ex calciatore Alessandria; Giuseppe Barucco, ex calciatore Modena, allenatore; Pascale Petit, attrice; Mario Caravale, giurista, storico; Ida Galli, attrice; Silvana Giacobini, giornalista, scrittrice;.