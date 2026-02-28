Milan sogno Milinkovic-Savic | scenario concreto o suggestione?

Il Milan sta valutando l'acquisto di Milinkovic-Savic, un centrocampista di grande esperienza e peso specifico, per rafforzare la rosa. La società rossonera sta analizzando questa possibilità come una delle opzioni per migliorare il settore centrale del campo, mantenendo l’obiettivo di garantire continuità internazionale alla squadra. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali.

Il Milan esplora un profilo di grande rilievo per rafforzare il centrocampo, cercando di coniugare peso specifico e continuità internazionale. L'idea ruota attorno a un nome che richiama gli anni di protagonismo con la Lazio e che potrebbe trovare nuove dinamiche in rossonero, con un riferimento diretto alla figura di Igli Tare. L'operazione resterebbe legata a una valutazione accurata della situazione contrattuale e delle possibilità reali di trattativa, senza cedere a pressioni di mercato immediato. Il sergente Milinkovic-Savic è attualmente vincolato dall'Al-Hilal con un contratto da circa 20 milioni all'anno e un rinnovo fino al 2028. Questo vincolo rappresenta un ostacolo di rilievo, difficilmente aggirabile in tempi rapidi.