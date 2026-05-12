In attesa del maltempo il caldo estivo | più di 30 gradi nel tarantino il Salento si avvicina Meteo

Nella giornata di oggi, le temperature nella zona meridionale della Puglia hanno superato i 30 gradi, con Palagiano che ha segnato 30,1°C e Brindisi 29°C nel pomeriggio. Questi valori indicano un caldo estivo che si fa sentire, mentre si attende l’arrivo di maltempo nella regione. Le condizioni meteorologiche hanno portato a una prova di estate, almeno in termini di temperature, in alcune località del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui