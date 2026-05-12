In attesa del maltempo il caldo estivo | più di 30 gradi nel tarantino il Salento si avvicina Meteo
Nella giornata di oggi, le temperature nella zona meridionale della Puglia hanno superato i 30 gradi, con Palagiano che ha segnato 30,1°C e Brindisi 29°C nel pomeriggio. Questi valori indicano un caldo estivo che si fa sentire, mentre si attende l’arrivo di maltempo nella regione. Le condizioni meteorologiche hanno portato a una prova di estate, almeno in termini di temperature, in alcune località del territorio.
Palagiano 30,1 gradi nel pomeriggio. Brindisi 29 gradi. La zona meridionale della Puglia ha fatto una prova d’estate almeno in tema di temperature. Ciò in attesa del maltempo con allerta gialla per temporali domani, cosa che riguarda la Puglia ad eccezione del Salento. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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