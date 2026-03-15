Puglia maltempo | allerta temporali Codice giallo per Bat fascia occidentale del barese tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha emesso un'allerta temporali valida dalla mezzanotte per venti ore in Puglia. Il codice giallo riguarda le zone di Bat, fascia occidentale del barese, Tarantino e Salento. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di maltempo con possibili temporali nelle aree interessate. La situazione è monitorata e si consiglia attenzione ai fenomeni atmosferici previsti.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta on validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne centrali e sui settori meridionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per Bat, fascia occidentale del barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per Bat, fascia occidentale del barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 6 di domani, 25 dicembre, per otto ore. Allerta Meteo, 3 giorni di maltempo estremo al Centro/Sud: verso allarme rosso e scuole chiuse!!! Aggiornamenti e notizie su Salento Protezione Temi più discussi: Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento. Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo esclusi Salento e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per cinque ore. Si fa riferimento a precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di roves ... noinotizie.it Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere d ... noinotizie.it Si informa la cittadinanza che la protezione civile regionale ha dichiarato ’ nel Salento, causa vento forte, a partire dalle ore 00:00 del 15 marzo e per le successive 18 ore. Invitiamo tutti i cittadini a li facebook