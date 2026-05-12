Impressions | Vanilla Sky presso l’Area Live di Musical Box a Verona

Il 15 maggio alle 21, l’Area Live di Musical Box a Verona ospiterà il concerto “Impressions: Vanilla Sky”. L’evento rielabora la colonna sonora del film Vanilla Sky, offrendo un’interpretazione musicale dei temi dell’insoddisfazione e della paura del cambiamento. La location si trova in via dell’Artigianato 9A e l’ingresso è previsto per la sera stessa.

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