Impressions | Vanilla Sky presso l’Area Live di Musical Box a Verona

Da veronasera.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio alle 21, l’Area Live di Musical Box a Verona ospiterà il concerto “Impressions: Vanilla Sky”. L’evento rielabora la colonna sonora del film Vanilla Sky, offrendo un’interpretazione musicale dei temi dell’insoddisfazione e della paura del cambiamento. La location si trova in via dell’Artigianato 9A e l’ingresso è previsto per la sera stessa.

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Il prossimo 15 maggio, alle ore 21, l’Area Live di Musical Box (Via dell’Artigianato, 9A) ospiterà “Impressions: Vanilla Sky”, un concerto che rielabora la celebre colonna sonora del film cult Vanilla Sky per esplorare i temi dell’insoddisfazione, paura del cambiamento, ma anche importanza.🔗 Leggi su Veronasera.it

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