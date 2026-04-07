Area verde presso le scuole completamente rinnovata saranno installate 8 tipologie di giochi per differenti fasce d' età

A Villa Verucchio sono iniziati i lavori di rinnovamento del Parco delle Speranze, parte di un intervento più ampio di manutenzione delle attrezzature ludiche nelle aree verdi della città. L’intervento prevede l’installazione di otto diverse tipologie di giochi, pensate per soddisfare le esigenze di bambini di varie età. La riqualificazione interessa l’area verde situata presso le scuole, che sarà completamente rinnovata.

A Villa Verucchio sono partiti i lavori al Parco delle Speranze, che fanno parte del programma di importanti opere di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche distribuite nei vari parchi e aree verdi cittadine. Interventi per i quali il Comune di Verucchio ha stanziato complessivamente oltre 160 mila euro. Si realizza così un altro punto fissato dall’attuale Amministrazione nel proprio programma di mandato. La conclusione dell'intervento al Parco delle Speranze in via Primo Levi a Villa Verucchio è prevista entro un mese circa. L’investimento dell’amministrazione comunale è intorno ai 130mila euro. Si tratta di un’area verde di quasi 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il parco ”Giovanna Pardini”. L’area verde rinnovata per le famiglie e i bambiniUn nuovo spazio per giocare, incontrarsi e crescere ha preso vita nella zona di Casa Fiorita a Cafaggio.

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