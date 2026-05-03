Nella partita tra Juventus e Verona terminata 0-0, ci sono state alcune azioni degne di nota. La Juventus ha colpito una traversa con Bremer, mentre Locatelli ha tentato un tiro da fuori area senza successo. La sfida si è disputata nell’ambito della 35ª giornata del campionato 202526, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, cronaca e risultato.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-0: sintesi e moviola. 30? AMMONITO VERONA! – Cartellino giallo ai danni di Frese su Conceicao. 28? TIRO LOCATELLI! – Se faceva questo gol veniva giù tutto! Si coordina al limite dell’area di rigore e prov ail tiro al volo! Palla deviata in corner.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona 0-0 LIVE: traversa di Bremer! Poi Locatelli cerca la magia da fuori area

Juventus U20 3-1 Hellas Verona | HIGHLIGHTS Primavera 1 | Matchday 24

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