Dopo la vittoria contro il Lecce, l’allenatore ha dichiarato che non è possibile apportare modifiche a 18 dei 25 giocatori attualmente in rosa. La sua frustrazione emerge dal fatto che le restrizioni imposte dalla rosa attuale limitano le opzioni di modifica della formazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa impossibilità o sulle conseguenze che potrebbe avere sulla squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. LECCE, ITALIA – 09 MAGGIO 2026: Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha mostrato la sua delusione dopo la vittoria per 1-0 contro l’US Lecce. Nonostante il risultato positivo, Spalletti ha sottolineato la mancanza di leadership in campo, evidenziando che “non abbiamo qualcuno con le caratteristiche di Dusan Vlahovic”, e che “non possiamo cambiare 18 giocatori”. La partita è iniziata nel migliore dei modi per i bianconeri, che sono passati in vantaggio dopo solo 12 secondi grazie a un gol di Vlahovic, tornato titolare per la prima volta dal 29 novembre.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Impossibile modificare 18 dei 25 giocatori nella formazione attuale.

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